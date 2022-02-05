«Не выиграла, но для меня это победа». Пехштайн — о рекордной восьмой Олимпиаде в карьере

Немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн прокомментировала то, что повторила рекорд (8) по количеству участий в зимних Олимпийских играх. В Пекине спортсменка приняла участие в забеге на 3000 метров.

Она повторила достижение японского прыгуна с трамплина Норияки Касаи, который выступал с 1992-го по 2018 год.

«Очень горжусь собой, что сделала это, оказалась на том же уровне, что Норияки. На эту Олимпиаду он не отобрался, но это очень сильный парень, думаю, он сможет выступить ещё на одной Олимпиаде. Но я сначала отпраздную эту Олимпиаду, счастлива, что смогла повторить рекорд. Это важно для меня, вчера я несла флаг Германии, это был потрясающий момент для меня, высшая точка карьеры. Сегодня вы видели, как я пересекла финишную линию. Я не выиграла, но для меня это была победа.

Если честно, несколько соревнований назад я догоняла всех девочек, которые стартовали сегодня. Но сегодня это не имеет значения. Я всё ещё удерживаю олимпийский рекорд на 3000 м? Ну, соревнования ещё не закончились, в следующей паре будет Нуланд, она очень сильная. Так что подождите.

На прошлой Олимпиаде тоже должны были побить. 10 лет назад я была в такой же ситуации, потому что я слишком старая. Горжусь, что всё ещё могу соревноваться с молодыми девушками. Невероятный момент, когда они говорят, как сильно уважают меня за мою карьеру, что я – легенда. Китайская девушка, которая бежала вместе со мной, говорила: «Ты – легенда, и я могу бежать вместе с тобой, вау!». Я очень счастлива, в немецкой прессе такого не прочитаешь.

Буду ли я в Милане через четыре года? Как уже сказала, я хочу отпраздновать восьмую Олимпиаду, а дальше посмотрим. Я к тому времени буду на четыре года старше, да и вы тоже. Ха-ха. Это особенная Олимпиада из-за ковида, болельщиков из других стран нет, но тут все в одинаковой ситуации. Мне понравилось, что все люди здесь желали нам удачи. Почему-то меня любят, не знаю почему», — передаёт слова Пехштайн корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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