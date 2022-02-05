Фристайлист Андреев единственным из россиян вышел во второй финал ОИ-2022 в могуле

Российский фристайлист Никита Андреев квалифицировался во второй финал соревнований по могулу на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Он вошёл в топ-12, набрав 76,95 балла. Для борьбы за медали Андрееву нужно попасть в топ-6 второго финала.

Ещё один россиянин Никита Новицкий остановился в шаге от выхода во второй финал, он стал 13-м.

Олимпийские игры. Пекин. Фристайл. Могул. Мужчины. Вторая квалификация

1. Микаэль Кингсбери (Канада) — 81,78.

2. Косукэ Сугимото (Япония) — 79,01.

3. Даити Хара (Япония) — 78,59.

8. Никита Андреев (Россия) — 76,95…

13. Никита Новицкий (Россия) — 75,88.

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