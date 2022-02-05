Фристайлист Андреев единственным из россиян вышел во второй финал ОИ-2022 в могуле
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Российский фристайлист Никита Андреев квалифицировался во второй финал соревнований по могулу на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Он вошёл в топ-12, набрав 76,95 балла. Для борьбы за медали Андрееву нужно попасть в топ-6 второго финала.
Ещё один россиянин Никита Новицкий остановился в шаге от выхода во второй финал, он стал 13-м.
Олимпийские игры. Пекин. Фристайл. Могул. Мужчины. Вторая квалификация
1. Микаэль Кингсбери (Канада) — 81,78.
2. Косукэ Сугимото (Япония) — 79,01.
3. Даити Хара (Япония) — 78,59.
8. Никита Андреев (Россия) — 76,95…
13. Никита Новицкий (Россия) — 75,88.
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