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Фристайлист Андреев единственным из россиян вышел во второй финал ОИ-2022 в могуле

Фристайлист Андреев единственным из россиян вышел во второй финал ОИ-2022 в могуле
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Российский фристайлист Никита Андреев квалифицировался во второй финал соревнований по могулу на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Он вошёл в топ-12, набрав 76,95 балла. Для борьбы за медали Андрееву нужно попасть в топ-6 второго финала.

Ещё один россиянин Никита Новицкий остановился в шаге от выхода во второй финал, он стал 13-м.

Олимпийские игры. Пекин. Фристайл. Могул. Мужчины. Вторая квалификация

1. Микаэль Кингсбери (Канада) — 81,78.
2. Косукэ Сугимото (Япония) — 79,01.
3. Даити Хара (Япония) — 78,59.
8. Никита Андреев (Россия) — 76,95…
13. Никита Новицкий (Россия) — 75,88.

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Олимпиада 2022. Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 1
05 февраля 2022, суббота. 14:30 МСК
Окончено
1
Микаэль Кингсбери
Канада
81.78
2
Косукэ Сугимото
Япония
79.01
3
Даити Хара
Япония
78.59
Комментарии
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