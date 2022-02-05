Шорт-трек. Елистратов и Айрапетян не прошли квалификацию на дистанции 1000 м на Олимпиаде
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Российские шорт-трекисты Семён Елистратов (1.24,077) и Денис Айрапетян не смогли квалифицироваться в четвертьфинальные заезды на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Отметим, что Айрапетян был дисквалифицирован из своего заезда.
Четвертьфинал, полуфинал и финал в этом виде программы у мужчин состоятся 7 февраля.
Зимние Олимпийские игры 2022 года завершатся 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая стала первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние Олимпийские игры в Пекине состоялись в 2008 году.
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