Сборная России по шорт-треку не вышла в финал смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Сборная России по шорт-треку в составе Семёна Елистратова, Константина Ивлева, Елены Серёгиной и Софьи Просвирновой не прошла в финальную стадию смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Россияне показали третий результат во втором полуфинале. Их время — 2.49,61.

Финал в этом виде программы состоится сегодня, 5 февраля.

Зимние Олимпийские игры 2022 года завершатся 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая стала первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние Олимпийские игры в Пекине состоялись в 2008 году.

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