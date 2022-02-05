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Сборная России по шорт-треку не вышла в финал смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Сборная России по шорт-треку не вышла в финал смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине
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Сборная России по шорт-треку в составе Семёна Елистратова, Константина Ивлева, Елены Серёгиной и Софьи Просвирновой не прошла в финальную стадию смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Россияне показали третий результат во втором полуфинале. Их время — 2.49,61.

Финал в этом виде программы состоится сегодня, 5 февраля.

Зимние Олимпийские игры 2022 года завершатся 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая стала первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние Олимпийские игры в Пекине состоялись в 2008 году.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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Олимпиада 2022. Шорт-трек
Смешанная эстафета. 1/2 финала
05 февраля 2022, суббота. 15:53 МСК
Окончено
1
Канада
2:36.808
1
Венгрия
2:38.052
2
Китай
2:38.783
2
Италия
2:36.895
3
Казахстан
2:42.575
3
Россия
PEN
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