Китай завоевал золото Олимпийских игр в смешанной эстафете по шорт-треку

Сборная Китая по шорт-треку завоевала золотые медали смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Серебро выиграли итальянцы. Венгры остались с бронзой.

Напомним, сборная Китая по шорт-треку вышла в финальную стадию смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине (Китай) благодаря тому, что россияне и американцы были дисквалифицированы за нарушение правил во втором полуфинале.

Зимние Олимпийские игры 2022 года завершатся 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая стала первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние Олимпийские игры в Пекине состоялись в 2008 году.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.