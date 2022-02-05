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Китай завоевал золото Олимпийских игр в смешанной эстафете по шорт-треку

Китай завоевал золото Олимпийских игр в смешанной эстафете по шорт-треку
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Сборная Китая по шорт-треку завоевала золотые медали смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Серебро выиграли итальянцы. Венгры остались с бронзой.

Напомним, сборная Китая по шорт-треку вышла в финальную стадию смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине (Китай) благодаря тому, что россияне и американцы были дисквалифицированы за нарушение правил во втором полуфинале.

Зимние Олимпийские игры 2022 года завершатся 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая стала первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние Олимпийские игры в Пекине состоялись в 2008 году.

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Олимпиада 2022. Шорт-трек
Смешанная эстафета. Финал
05 февраля 2022, суббота. 16:18 МСК
Окончено
1
Китай
2:37.348
2
Италия
2:37.364
3
Венгрия
2:40.900
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