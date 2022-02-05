Китай завоевал золото Олимпийских игр в смешанной эстафете по шорт-треку

Сборная Китая по шорт-треку завоевала золотые медали смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Серебро выиграли итальянцы. Венгры остались с бронзой.
Напомним, сборная Китая по шорт-треку вышла в финальную стадию смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине (Китай) благодаря тому, что россияне и американцы были дисквалифицированы за нарушение правил во втором полуфинале.
Зимние Олимпийские игры 2022 года завершатся 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая стала первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние Олимпийские игры в Пекине состоялись в 2008 году.
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- 5 февраля 2022
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