Санный спорт, Олимпийские игры — 2022, мужчины: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 6 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в соревнованиях мужчин в санном спорте. Начало третьей попытки запланировано на 14:30 мск. Финальный старт начнётся в 16:15.

В прямом эфире соревнования саночников покажет «Матч ТВ».

Олимпиада-2022. Санный спорт. Мужчины

После двух попыток из четырёх

1. Йоханнес Людвиг (Германия) — 1.54,501.

2. Вольфганг Киндль (Австрия) +0,039.

3. Доминик Фишналлер (Италия) +0,304.

4. Феликс Лох (Германия) +0,382.

5. Кристерс Апарьодс (Латвия) +0,460...

10. Семён Павличенко (Россия) +1,400…

13. Роман Репилов (Россия) +1,772.

14. Александр Горбацевич (Россия) +1,977.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

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