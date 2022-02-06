Санный спорт, Олимпийские игры — 2022, мужчины: когда начнётся, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 6 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в соревнованиях мужчин в санном спорте. Начало третьей попытки запланировано на 14:30 мск. Финальный старт начнётся в 16:15.
В прямом эфире соревнования саночников покажет «Матч ТВ».
Олимпиада-2022. Санный спорт. Мужчины
После двух попыток из четырёх
1. Йоханнес Людвиг (Германия) — 1.54,501.
2. Вольфганг Киндль (Австрия) +0,039.
3. Доминик Фишналлер (Италия) +0,304.
4. Феликс Лох (Германия) +0,382.
5. Кристерс Апарьодс (Латвия) +0,460...
10. Семён Павличенко (Россия) +1,400…
13. Роман Репилов (Россия) +1,772.
14. Александр Горбацевич (Россия) +1,977.
Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.
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