На ВДНХ состоялся флешмоб в поддержку олимпийцев

5 февраля на ВДНХ на самом большом катке Москвы состоялся ежегодный флешмоб «ВМЕСТЕ МЫ СИЛА! РОССИЯ ЗА СПОРТ» в поддержку олимпийцев.

В нём приняли участие олимпийские чемпионы, прославленные спортсмены, блогеры.



Под звуки гимна Российской Федерации все собравшиеся подняли вверх белые, синие и красные таблички, и каждый стал частью большого флага нашей страны.

В акции приняли участие более 300 человек, а в роли ведущей выступила Екатерина Боброва, олимпийская чемпионка, призёр Олимпийских игр и автор шоу «Ход коньком» на «Чемпионат. Подкаст»: «Для меня это потрясающая возможность — быть ведущей такого яркого спортивного мероприятия. Я участвовала в трех Олимпийских играх и прекрасно знаю, что для наших спортсменов поддержка крайне необходима. Здорово, что так много людей собрались на самом большом катке ВДНХ поддержать флешмоб «Вместе мы сила» от ZASPORT. Хочется от себя лично пожелать нашим спортсменам успеха, удачи и самое главное — здоровья! Будем ждать их дома с победой!»



Анастасия Задорина, основательница бренда ZASPORT, официального экипировщика Олимпийской команды России: «Мы уже в третий раз проводим эту акцию на ВДНХ, и с каждым годом к ней присоединяется всё больше участников. Мы болеем, переживаем за российских олимпийцев, верим в них: пусть наши добрые пожелания, наша энергия долетят до Пекина и помогут им победить. Вся страна сейчас с нашей олимпийской командой!»



Софья Великая, саблистка, двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы: «Олимпиада — это большой праздник, который объединяет любителей спорта во всём мире. Атлеты, которые в ней участвуют, долго к этому шли. Выступать надо с гордо поднятой головой, и я желаю олимпийцам показать свой наилучший результат. На флешмоб на ВДНХ мы пришли всей семьёй и отлично провели время. Вместе мы сила и мы за спорт!»