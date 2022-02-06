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Чемпион ОИ Дементьев: Большунов потрясающе провёл гонку. Побольше бы таких моментов

Чемпион ОИ Дементьев: Большунов потрясающе провёл гонку. Побольше бы таких моментов
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Олимпийский чемпион 2006 года по лыжным гонкам Евгений Дементьев прокомментировал выступление российских лыжников Александра Большунова и Дениса Спицова в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Большунов стал победителем гонки, Спицов завоевал серебряную медаль. Тройку лучших замкнул финн Йиво Нисканен.

«Рад за ребят! Очень здорово. Просто классно. Побольше бы таких моментов в жизни. Радует, что готовы бегать на такой тяжёлой трассе, в такой мороз.

Большунов всегда работает на отрыв. Трасса хорошо для этого подходит. На длинных и тяжёлых подъёмах это возможно. Рельеф у трассы немного другой, чем у остальных. Большунов потрясающе провёл гонку», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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