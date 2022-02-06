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Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул завоевал золото Олимпиады на дистанции 5000 м

Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул завоевал золото Олимпиады на дистанции 5000 м
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Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул завоевал золото Олимпийских игр в Пекине (Китай) на дистанции 5000 метров. Его время 6 минут 8,84 секунды, что превосходит ранее установленный олимпийский рекорд.

Серебро Олимпиады выиграл представитель Нидерландов Патрик Руст (+0,47). Бронзовая медаль досталась норвежцу Халльгейру Энгебротену (+1,04).

Россиянин Сергей Трофимов стал четвёртым. От пьедестала Трофимова отделили 0,39 секунды.

Отметим, что перед последним кругом Ван дер Пул уступал троим конькобежцам, в тот момент находившимся в тройке лидеров. Финишный накат шведского спортсмена лишил Сергея Трофимова, идущего на третьей позиции, первой олимпийской медали.

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Олимпиада 2022. Конькобежный спорт
Мужчины. 5000 м
06 февраля 2022, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Нильс ван дер Пул
Швеция
6:08.84
2
Патрик Руст
Нидерланды
+0.47
3
Халльгейр Энгебротен
Норвегия
+1.04
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