Кобаяси завоевал золото в прыжках на лыжах с трамплина, Климов и Садреев — в топ-8
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На Олимпийских играх – 2022 завершились мужские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. Спортсмены соревновались на трамплине HS-106. Победу одержал японец Рёю Кобаяси. Вторым стал австриец Мануэль Феттнер, третьим – Давид Кубацкий.
Россиянин Евгений Климов занял пятое место, Данил Садреев стал восьмым, Роман Трофимов – 23-м.
Олимпийские игры — 2022. Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины
Трамплин HS-106
1. Рёю Кобаяси (Япония) – 275,0.
2. Мануэль Феттнер (Австрия) – 270,8.
3. Давид Кубацкий (Польша) – 265,9.
4. Петер Превц (Словения) – 265,4.
5. Евгений Климов (Россия) – 261,5.
6. Камиль Стох (Польша) – 260,9.
7. Мариус Линдвик (Норвегия) – 260,7.
8. Данил Садреев (Россия) – 259,4...
23. Роман Трофимов (Россия) – 244,7.
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