Кобаяси завоевал золото в прыжках на лыжах с трамплина, Климов и Садреев — в топ-8

На Олимпийских играх – 2022 завершились мужские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. Спортсмены соревновались на трамплине HS-106. Победу одержал японец Рёю Кобаяси. Вторым стал австриец Мануэль Феттнер, третьим – Давид Кубацкий.

Россиянин Евгений Климов занял пятое место, Данил Садреев стал восьмым, Роман Трофимов – 23-м.

Олимпийские игры — 2022. Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины

Трамплин HS-106

1. Рёю Кобаяси (Япония) – 275,0.

2. Мануэль Феттнер (Австрия) – 270,8.

3. Давид Кубацкий (Польша) – 265,9.

4. Петер Превц (Словения) – 265,4.

5. Евгений Климов (Россия) – 261,5.

6. Камиль Стох (Польша) – 260,9.

7. Мариус Линдвик (Норвегия) – 260,7.

8. Данил Садреев (Россия) – 259,4...

23. Роман Трофимов (Россия) – 244,7.