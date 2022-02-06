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После третьего заезда саночников на Олимпиаде лучший из россиян занимает 9-е место

После третьего заезда саночников на Олимпиаде лучший из россиян занимает 9-е место
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На Олимпиаде-2022 в Пекине прошла третья попытка в соревнованиях среди саночников.

После третьего заезда Семен Павличенко — девятый, Роман Репилов — 11-й, Александр Горбацевич — 14-й.

Четвёртая попытка пройдёт сегодня, 6 февраля.

Санный спорт. Пекин, Китай
Олимпийские игры. Мужчины
Одиночные заезды. 3-й заезд

1. Иоханнес Людвиг (Германия) — 2.51,544.
2. Вольфганг Киндль (Австрия) — отставание 0,113.
3. Доминик Фишналлер (Италия) +0,722.
4. Кристерс Апарйодс (Латвия) +0,816.
5. Феликс Лох (Германия) +0,849.
6. Гинтс Берзиньш (Латвия) +1,059.
7. Макс Лангенхан (Германия) +1,119.
8. Крис Маздзер (США) +2,054.
9. Семен Павличенко (Россия) +2,312.
10. Леон Фельдерер (Италия) +2,336.
11. Роман Репилов (Россия) +2,443...
14. Александр Горбацевич (Россия) +3,014.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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Олимпиада 2022. Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
06 февраля 2022, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Людвиг
Германия
2:51.544
2
Вольфганг Киндль
Австрия
+0.113
3
Доминик Фишналлер
Италия
+0.722
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
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