После третьего заезда саночников на Олимпиаде лучший из россиян занимает 9-е место

На Олимпиаде-2022 в Пекине прошла третья попытка в соревнованиях среди саночников.

После третьего заезда Семен Павличенко — девятый, Роман Репилов — 11-й, Александр Горбацевич — 14-й.

Четвёртая попытка пройдёт сегодня, 6 февраля.

Санный спорт. Пекин, Китай

Олимпийские игры. Мужчины

Одиночные заезды. 3-й заезд

1. Иоханнес Людвиг (Германия) — 2.51,544.

2. Вольфганг Киндль (Австрия) — отставание 0,113.

3. Доминик Фишналлер (Италия) +0,722.

4. Кристерс Апарйодс (Латвия) +0,816.

5. Феликс Лох (Германия) +0,849.

6. Гинтс Берзиньш (Латвия) +1,059.

7. Макс Лангенхан (Германия) +1,119.

8. Крис Маздзер (США) +2,054.

9. Семен Павличенко (Россия) +2,312.

10. Леон Фельдерер (Италия) +2,336.

11. Роман Репилов (Россия) +2,443...

14. Александр Горбацевич (Россия) +3,014.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.