Канадский сноубордист Максенс Парро выиграл золото Олимпиады-2022 в слоупстайле
Поделиться
Канадский сноубордист Максенс Парро выиграл золото зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) в слоупстайле. Серебряным призёром стал китаец Су Имин. Бронза досталась ещё одному представителю Канады Марку Макморрису.
Сноуборд. Олимпийские игры. Пекин. Слоупстайл. Мужчины
1. Максенс Парро (Канада) — 90,96.
2. Су Имин (Китай) — 88,70.
3. Марк Макморрис (Канада) — 88,53.
Российские спортсмены в финальной стадии соревнований участия не принимали. Всего на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры — 2022 завершатся 20 февраля.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
Комментарии
- 7 февраля 2022
-
08:40
-
08:33
-
08:33
-
08:25
-
08:22
-
08:20
-
08:07
-
08:00
-
07:59
-
07:51
-
07:51
-
07:40
-
07:39
-
07:37
-
07:31
-
07:28
-
07:22
-
07:03
-
07:00
-
06:58
-
06:51
-
06:45
-
06:34
-
06:20
-
06:17
-
06:00
-
04:00
-
03:18
-
03:00
-
02:34
-
02:00
-
01:47
-
01:13
-
00:56
-
00:44
Партнерский контент