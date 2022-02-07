Канадский сноубордист Максенс Парро выиграл золото Олимпиады-2022 в слоупстайле

Канадский сноубордист Максенс Парро выиграл золото зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) в слоупстайле. Серебряным призёром стал китаец Су Имин. Бронза досталась ещё одному представителю Канады Марку Макморрису.

Сноуборд. Олимпийские игры. Пекин. Слоупстайл. Мужчины

1. Максенс Парро (Канада) — 90,96.

2. Су Имин (Китай) — 88,70.

3. Марк Макморрис (Канада) — 88,53.

Российские спортсмены в финальной стадии соревнований участия не принимали. Всего на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры — 2022 завершатся 20 февраля.

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