Валиева разбивала соперниц, сборная России красовалась на подиуме. Фото триумфа фигуристов

Сегодня, 7 февраля, сборная России победила в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Серебро завоевала команда США. Бронза досталась Японии.
Олимпийскими чемпионами в составе сборной России по фигурному катанию стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.
Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала победу сборной России в командном турнире.
«Счастлива, что бóльшая часть программы получилась, и команда взяла золото. Поздравляю с победой всех в нашей команде. Биньдуньдуня не продадим, это наш талисман. Не следила за очками. Увидела, что мы немного отстаём от американской команды, и забыла, что катаю последней. До проката не знала, что мы уже обеспечили себе победу», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Лучшие кадры с командного турнира — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 7 февраля 2022
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