Евгения Лаленкова рассказала, что ей не понравилось в своём забеге на 1500 м на ОИ-2022

Российская конькобежка Елена Лаленкова прокомментировала своё выступление на дистанции 1500 метров на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). Лаленкова показала результат 1.55,74, на момент публикации новости она занимает четвёртое место в протоколе.

«Мне кажется, этого результата не хватит для медали (спортсменка давала комментарий, когда её ещё не сместили на четвёртое место. — Прим. «Чемпионата»). Секунды для равнинного катка хорошие, но мне очень не понравились полтора последних круга. Лёд здесь тяжёлый, скорость поддерживать сложно. Рассчитывала, что Катя [Айдова] поможет мне разогнаться, но этого не случилось. Больше шансов на медали у тех девочек, кто побежит с сильными соперницами», — приводятся слова спортсменки в телеграм-канале ОКР.

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