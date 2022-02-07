Ирен Вюст побила олимпийский рекорд на 1500 м и стала шестикратной олимпийской чемпионкой

Нидерландская конькобежка Ирен Вюст, которая на Олимпиаде в Пекине пробежала дистанцию 1500 м за 1.53,28, побила олимпийский рекорд в данном виде и стала шестикратной олимпийской чемпионкой. Ранее Вюст побеждала в Турине-2006 (на дистанции 3000 м), в Ванкувере-2010 (1500 м), в Сочи-2014 (3000 м и командная гонка) и в Пхёнчхане-2018 (1500 м).

Олимпиада-2022. Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м

1. Ирен Вюст (Нидерланды) — 1.53,28

2. Михо Такаги (Япония) +0,44

3. Антуанетта де Йонг (Нидерланды) +1,54

...7. Елизавета Голубева (Россия) +2,02

...9. Евгения Лаленкова (Россия) +2,46

...22. Елена Сохрякова (Россия) +6,30

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