Итальянка Фонтана выиграла соревнования по шорт-треку на 500 м

На Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершились женские соревнования по шорт-треку на 500 м. Победителем стала итальянка Арианна Фонтана. Она принесла первую золотую медаль своей стране на Олимпиаде в Пекине.



Второй результат показала Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов. Третье место — у канадки Ким Бутен.

В полуфинале участвовала россиянка Елена Серёгина, но она смогла выйти лишь в финал B. Свой забег представительница России выиграла, но участницы финала А оказались быстрее. В итоге российская спортсменка заняла лишь 6-е место.

Олимпийские игры — 2022. Шорт-трек. Женщины. 500 м

1. Арианна Фонтана (Италия) — 42.488

2. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) — 42.559

3. Ким Бутен (Канада) — 42.724…

6. Елена Серёгина (Россия) — 42.972.