Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Итальянка Фонтана выиграла соревнования по шорт-треку на 500 м

Итальянка Фонтана выиграла соревнования по шорт-треку на 500 м
Комментарии

На Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершились женские соревнования по шорт-треку на 500 м. Победителем стала итальянка Арианна Фонтана. Она принесла первую золотую медаль своей стране на Олимпиаде в Пекине.

Второй результат показала Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов. Третье место — у канадки Ким Бутен.

В полуфинале участвовала россиянка Елена Серёгина, но она смогла выйти лишь в финал B. Свой забег представительница России выиграла, но участницы финала А оказались быстрее. В итоге российская спортсменка заняла лишь 6-е место.

Олимпийские игры — 2022. Шорт-трек. Женщины. 500 м

1. Арианна Фонтана (Италия) — 42.488
2. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) — 42.559
3. Ким Бутен (Канада) — 42.724…
6. Елена Серёгина (Россия) — 42.972.

Олимпиада 2022. Шорт-трек
Женщины. 500 м. Финал
07 февраля 2022, понедельник. 15:50 МСК
Окончено
1
Арианна Фонтана
Италия
42.488
2
Сюзанне Схюлтинг
Нидерланды
42.559
3
Ким Бутен
Канада
42.724
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022