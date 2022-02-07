Сборная России по прыжкам с трамплина радовалась сенсационной награде. Фото из Пекина

Сегодня, 7 февраля, сборная России в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова завоевала серебро в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Золото выиграла команда Словении. Бронза досталась сборной Канады. Четыре сборные были дисквалифицированы из-за правил экипировки.

Российский спортсмен Данил Садреев описал свои чувства после завершения состязаний.



«Здесь благоприятные условия по сравнению с Кубком мира, прыгалось очень легко. Я закончил школу год назад, было всего две тройки – по физике и химии.



Мы и Ирма – будущее российского трамплина? Будущее России – офигенное. Есть ещё пара ребят, которые себя покажут в ближайшее время. В феврале будет чемпионат мира по юниорам, там всё увидите. Конечно, эта медаль для меня — сенсация. Я в шоке. Я был готов, но не знал, что такое может быть. Волнение присутствовало. Последняя медаль у нас была в 1968 году, выиграл Белоусов.



Когда ты в команде, должна быть очень хорошая внутренняя атмосфера, должны все поддерживать друг друга, давать напутствия. Эти слова помогают. Что касается возможных проблем с весом, то у меня всё нормально.

Дмитрий Васильев? Он мог выиграть медаль в Сочи. Ой, в Турине. Очень жалко Диму. Он был с нами на сборе, всё лето ездил. Не знаю, что он обо мне думает, скорее всего, рад», — передаёт слова Садреева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Лучшие кадры с соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина — в фотоподборке «Чемпионата».