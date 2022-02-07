Данил Садреев: в прыжках с трамплина постоянные тренировки не залог лучших результатов

Российский прыгун на лыжах с трамплина Данил Садреев, завоевавший серебро Олимпиады-2022 в командных соревнованиях, рассказал о своём пути к Играм.
«Я из Татарстана, города Зеленодольск. Начал кататься в пять лет, а в шесть с половиной начал прыгать. Не помню, когда был мой первый старт за сборную. Это было давно, где-то три года назад. У меня ещё был опыт юношеских Олимпийских игр, но это совсем другая Олимпиада. На юношеской не было таких мыслей, ощущений. Там была смешанная команда, и нам не повезло: одна девочка подпортачила второй прыжок. Мы могли претендовать на медаль, но нас дисквалифицировали.
После тренировочного сбора в Австрии я понимал, что взять здесь медаль – реально. В «личке» я надеялся, что будет результат получше, но во время второго прыжка мне не повезло с погодой. Прыжки – это технический вид спорта. Это не когда ты сидишь в зале, тренируешься по 10 часов, и чем больше ты тренируешься, тем лучше твой результат. В прыжках ты не знаешь, когда придёт чуйка, что ты хорошо будешь прыгать. На тренировочном сборе она пришла, и я в себя поверил. Она может и в какой-то момент уйти, но, когда ты на вираже, тебе наплевать на это», — передаёт слова Садреева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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- 7 февраля 2022
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