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Биатлон, зимняя Олимпиада — 2022 в Пекине, индивидуальная гонка, мужчины, текстовая онлайн-трансляция

Биатлон, Олимпийские игры — 2022: текстовая онлайн-трансляция индивидуальной гонки
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Сегодня, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоится мужская биатлонная индивидуальная гонка. Начало соревнований запланировано на 11:30 мск.

Участие в гонке примут четыре россиянина. Максим Цветков стартует под первым номером, Александр Логинов — под 31-м, Эдуард Латыпов — под 47-м, Карим Халили — под 56-м.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на Олимпиаде в Пекине.

В первой гонке Олимпийских игр — смешанной эстафете — сборная России в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу.

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