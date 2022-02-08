Биатлон, Олимпийские игры — 2022: текстовая онлайн-трансляция индивидуальной гонки

Сегодня, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоится мужская биатлонная индивидуальная гонка. Начало соревнований запланировано на 11:30 мск.
Участие в гонке примут четыре россиянина. Максим Цветков стартует под первым номером, Александр Логинов — под 31-м, Эдуард Латыпов — под 47-м, Карим Халили — под 56-м.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на Олимпиаде в Пекине.
В первой гонке Олимпийских игр — смешанной эстафете — сборная России в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 8 февраля 2022
-
10:36
-
10:31
-
10:28
-
10:25
-
10:25
-
10:19
-
10:18
-
10:18
-
10:16
-
10:08
-
10:05
-
09:57
-
09:56
-
09:55
-
09:50
-
09:49
-
09:48
-
09:46
-
09:44
-
09:40
-
09:40
-
09:38
-
09:36
-
09:30
-
09:28
-
09:22
-
09:21
-
09:21
-
09:20
-
09:17
-
09:07
-
09:07
-
09:04
-
09:03
-
09:00