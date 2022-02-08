Биатлон, Олимпийские игры — 2022: текстовая онлайн-трансляция индивидуальной гонки

Сегодня, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоится мужская биатлонная индивидуальная гонка. Начало соревнований запланировано на 11:30 мск.



Участие в гонке примут четыре россиянина. Максим Цветков стартует под первым номером, Александр Логинов — под 31-м, Эдуард Латыпов — под 47-м, Карим Халили — под 56-м.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на Олимпиаде в Пекине.



В первой гонке Олимпийских игр — смешанной эстафете — сборная России в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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