Легков оценил шансы мужской и женской сборной России в лыжных спринтерских гонках на ОИ

Олимпийский чемпион в лыжном марафоне Александр Легков оценил шансы мужской и женской сборной России в лыжных спринтерских гонках на проходящих в Пекине Олимпийских играх.

«Все хотят только большего, если мы говорим о медалях в спринтах. Очень интересно посмотреть, как будут выглядеть норвежцы. Потому что есть ощущение, что место проведения нам подходит по всем параметрам. Поэтому спринт будет показательным. Либо это действительно так, либо просто скиатлон так сложился. Очень интересно посмотреть на Устюгова. Уверен, что Большунов будет бороться, он в хорошем состоянии. Ещё и Терентьев есть.

У девушек ситуация попроще. Есть фаворитки в лице шведок. С ними будет бодаться посложнее. Хотя Непряева может себя проявить. Юлия Ступак тоже хорошо бегает спринт. А ещё завтра стартует Степанова. Она себя хорошо проявляла. Перед любым стартом есть шансы на медаль», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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