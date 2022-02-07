Валуев: первое место по числу медалей — лучший ответ санкционерам
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал итоги выступлений российской команды в первые дни зимней Олимпиады в Пекине (Китай).
«Мы вторые в общем зачёте — это очень хорошо. Больше всего пока меня порадовал успех Большунова. Будет просто восхитительно, если улучшим эту позицию и станем первыми. Но это очень сложно.
Любая олимпийская медаль — успех. Нельзя говорить о каком-то неуспехе спортсмену, который завоевал награду. Поэтому первое место по числу медалей ещё как радует. Пусть так продолжается. Несмотря на все санкции в адрес России. Это самый лучший ответ санкционерам», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «чемпионата» Егором Филиным.
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