Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Валуев: первое место по числу медалей — лучший ответ санкционерам

Валуев: первое место по числу медалей — лучший ответ санкционерам
Комментарии

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал итоги выступлений российской команды в первые дни зимней Олимпиады в Пекине (Китай).

«Мы вторые в общем зачёте — это очень хорошо. Больше всего пока меня порадовал успех Большунова. Будет просто восхитительно, если улучшим эту позицию и станем первыми. Но это очень сложно.

Любая олимпийская медаль — успех. Нельзя говорить о каком-то неуспехе спортсмену, который завоевал награду. Поэтому первое место по числу медалей ещё как радует. Пусть так продолжается. Несмотря на все санкции в адрес России. Это самый лучший ответ санкционерам», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «чемпионата» Егором Филиным.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022