Результаты соревнований Олимпийских игр — 2022 в Пекине 8 февраля

Сегодня, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине было разыграно 10 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.

Олимпийские игры. Пекин. Результаты соревнований. 8 февраля

Фристайл, биг-эйр, женщины

1. Эйлин Гу (Китай) — 188,25.

2. Тесс Ледё (Франция) — 187,50.

3. Матильда Гремо (Швейцария) — 182,50.

Горнолыжный спорт, супергигант, мужчины

1. Маттиас Майер (Австрия) — 1.19,94.

2. Райан Кочран-Сигл (США) +0,04.

3. Александер Омодт Кильде (Норвегия) +0,42.

Сноуборд, параллельный гигантский слалом, женщины

1. Эстер Ледецка (Чехия).

2. Даниэла Ульбинг (Австрия).

3. Глория Котник (Словения).

Сноуборд, параллельный гигантский слалом, мужчины

1. Беньямин Карл (Австрия).

2. Тим Мастнак (Словения).

3. Виктор Уайлд (Россия).

Биатлон, индивидуальная гонка, мужчины

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 48.47,4 (2 промаха).

2. Антон Смольский (Беларусь) +14,8 (0).

3. Йоханнес Бё (Норвегия) +31,1 (2).

Конькобежный спорт, 1500 м, мужчины

1. Кьелд Нёйс (Нидерланды) — 1.43,21.

2. Томас Крол (Нидерланды) +0,34..

3. Ким Мин Сок (Южная Корея) +1,03.

Лыжные гонки, спринт, женщины

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 3.09,68.

2. Майя Дальквист (Швеция) +2,88.

3. Джессика Диггинс (США) +3,16.

Лыжные гонки, спринт, мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,06.

2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,26.

3. Александр Терентьев (Россия) +1,31.

Кёрлинг, микст

1. Италия.

2. Норвегия.

3. Швеция.

Санный спорт, одноместные сани, женщины

1. Натали Гайзенбергер (Германия) — 3.53,454.

2. Анна Беррайтер (Германия) +0,493.

3. Татьяна Иванова (Россия) +1,053.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.