Канадский лыжник заступился за Большунова, которому задали вопрос о допинге

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу заступился за Александра Большунова, которому задали вопрос о допинге после победы в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Задавать Большунову вопрос о допинге после его победы в скиатлоне — это было бессердечно. Что спортсмен должен говорить в такой ситуации? Каков может быть ответ? Его поставили в безвыходное положение. Нужно понимать, что лыжные гонки — это не велоспорт. Думаю, все победители «Тур де Франс» заранее понимают, что их ждут подобные вопросы. Они помнят пресс-конференцию Лэнса Армстронга, когда он говорил: «Я знаю, вы не верите в чудеса, мне вас жаль». А потом он плакал на шоу Опры Уинфри и признавался, что всё время под допингом был. Велогонщики понимают, что тёмное прошлое их вида спорта располагает к таким вопросам.

Большунов уже отвечал на подобные вопросы ранее. И в скиатлоне никто не выглядел лучше него технически. Мы уже говорили до Олимпиады, что лучшее, что случалось для Диггинс и Большунова, — это отмена всех январских гонок Кубка мира. Это помогло им перевести дыхание и вернуть форму. Александр готовился к этой Олимпиаде на высокогорье год за годом — делал то, что не делали его главные конкуренты из Норвегии. Всё сложилось для Большунова в день гонки, а его главные конкуренты рассыпались. Думаю, отсюда такие отрывы.

Чувствую, что получу гневные письма из США и Канады за эти слова, но считаю, что это было прекрасное выступление Александра Большунова. Как и Спицова, конечно. Но в первую очередь Большунова. Мне жаль, что ему пришлось стоять там и отвечать на этот вопрос. В какой-то степени понимаю, почему коллега задал этот вопрос. Сочинская афера — это была катастрофа. Можно посмотреть в Google, сколько россиян были пойманы на допинге на международном уровне в лыжных гонках. Много. Но должен сказать, что мне реально жаль такого парня, как Большунов. Клебо в 15-километровом масс-старте классикой легко уходит от группы, будто с ним кучка неумёх, и мы слышим: «Вау, посмотрите, он лучше всех едет, у него идеальная техника, блестяще проходит повороты». И так далее. А Большунов делает то же самое, что и Клебо, и ему приходится отвечать на вопросы о допинге», — сказал Кершоу в эфире подкаста FasterSkier.