Менеджер сборной Норвегии: прыжки на лыжах с трамплина пережили мрачные дни

Менеджер сборной Норвегии по прыжкам на лыжах с трамплина Клас Бреде Бротен поделился эмоциями от итогов смешанного командного турнира на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Попытки спортсменов из четырёх сборных, в том числе команды Норвегии, были аннулированы судьями из-за несоответствия их комбинезонов установленным нормам. В итоге золото завоевала сборная Словении, серебро – команда России, бронзу – Канада.

«Я не могу понять, как можно не засчитать попытки профессиональных спортсменок на олимпийском турнире. Это очень странно. Прошу прощения от лица всего вида спорта. Мы должны были убрать это перед Олимпиадой. Сегодня прыжки с трамплина пережили один из самых мрачных дней», — приводит слова Бротена NRK.

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