Дедушка Клебо: русские лыжники очень сильны в Китае, но Йоханнес жаждет реванша

Коре Хёсфлот, дедушка и тренер норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, рассказал об амбициях внука после провала в первой гонке Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай). Напомним, Клебо занял 40-е место в скиатлоне, проиграв чемпиону Александру Большунову более 9 минут.

«Я знаю, что он жаждет реванша. Йоханнес сосредоточен на спринте, для него скиатлон в прошлом. Йоханнес хорошо умеет фокусироваться на вещах, с которыми он что-то может поделать, а в этом случае это предстоящая гонка. Русские очень сильны в Китае. После субботнего скиатлона, пожалуй, впервые за долгое время Йоханнес не является фаворитом в спринте. Но он рвётся в бой и планирует выдать результат», — приводит слова Хёсфлота VG.

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