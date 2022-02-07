Титулованная украинская биатлонистка досрочно завершила выступление на Олимпиаде-2022

Олимпийская чемпионка в эстафете, чемпионка мира украинская биатлонистка Валентина Семеренко завершила выступление на Олимпийских играх – 2022 из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.
Отметим, что в прошедшей ранее индивидуальной гонке 36-летняя Семеренко сошла с дистанции.
«Валя хотела реабилитироваться за эстафету и начала быстро, но с горами шутки короткие, они её наказали. Как я понял, Валентина потеряла сознание или была близка к этому — закружилась голова, и она не смогла продолжать гонку. После обследования в клинике решили отправить ближайшим самолётом домой, она уже не сможет помочь команде, вместо неё будет заявлена Меркушина», — приводит слова Брынзака Чемпион-Украина.
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