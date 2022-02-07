Кершоу: Большунов — великий чемпион, никто не заслужил золото больше него

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу считает, что золотая награда по итогам скиатлона на Олимпиаде-2022 досталась Александру Большунову абсолютно заслуженно.

«Когда я смотрел выступление Большунова в скиатлоне, то не задавался вопросом, реальный ли это мир. Александр смёл всех, но он просто был намного сильнее остальных, вот и всё. У него было время в январе, чтобы идеально подготовиться к этой гонке. Он действующий чемпион мира, который в прошлом году уходил от того же Клебо и других. Скиатлон прошёл по его сценарию: Нисканен начал отрываться, он поймал этот отрыв, и они хорошо сработались. Перед ним нависла угроза, когда его партнёр по сборной начал вести за собой группу, но в итоге это ни на что не повлияло.

Норвежцы провели экспериментальную подготовку к Олимпиаде, шведы сейчас недостаточно сильны. Немцы не конкуренты, канадцы и американцы тоже. Когда в гонке две лошади, одна из которых хромая, меня совершенно не удивляет победа России. Большунов лучше подготовлен в целом, лучше катается на лыжах, лучше подошёл к конкретной гонке. Интересно посмотреть, что произойдёт в следующих гонках у мужчин.

Я давал прогноз, что Клебо может выиграть 15-километровку классикой. Опирался на увиденное на «Тур де Ски». Но к завтрашнему спринту Йоханнес однозначно подойдёт с вопросами в голове. Как может быть иначе, если проигрываешь 9 минут в гонке? И сейчас сложно представить, что Нисканен и Большунов куда-то исчезнут в разделке, поскольку никто не выступал лучше них в классических гонках на высокогорье в последние сезоны. Очень интересно посмотреть, что будет в следующих гонках.

Знаю, что на меня ополчатся американцы, но Большунов был крут в скиатлоне. Александр — великий чемпион. У него были спорные тактические решения, он совершал спорные поступки на трассе в прошлом. Но он был молод. Сейчас он всё делает правильно. Нет парня, который бы заслужил олимпийское золото больше, чем он», — сказал Кершоу в эфире подкаста FasterSkier.

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