Херц: в Сочи спросил у Легкова про допинг — он рассмеялся. Мы помним, что было дальше

Американский журналист Натаниэль Херц рассказал о разговоре с канадским тренером после российского пьедестала в лыжном марафоне на Олимпийских играх – 2014 в Сочи.

Напомним, золото завоевал Александр Легков, серебро – Максим Вылегжанин, бронзу – Илья Черноусов.

«В свою защиту скажу, что в 2014 году, после того как россияне заняли весь подиум в марафоне, оставив на домашнем стадионе без медали Сундбю, я поговорил с тренером сборной Канады Джастином Уодсвортом. Он сказал мне: «Это дерьмо собачье». Я пошёл на пресс-конференцию в России, вошёл в зал, полный российских журналистов. Сказал: «Хей, мистер Легков, тут канадский тренер оценил гонку. Что бы вы могли ответить?» Он рассмеялся мне в лицо. Вы помните, что было дальше», — сказал Херц в подкасте FasterSkier.

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