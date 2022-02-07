Лаура Дальмайер обратилась к Денизе Херрман после её победы на Олимпийских играх — 2022

Бывшая немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, ныне работающая экспертом на телевидении, обратилась к соотечественнице Денизе Херрман, которая ранее завоевала золото в индивидуальной гонке на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Олимпийская чемпионка — ты сделала это! Так приятно видеть, как ты всегда верила в свои силы и теперь оказалась на вершине. Поздравляю также Ванессу Фойгт — так близко к медали и другим сильным результатам», — написала Дальмайер в своём «инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Лауры Дальмайер.
28-летняя Дальмайер, завершившая карьеру в конце 2019 года, является двукратной олимпийской чемпионкой, семикратной чемпионкой мира и обладательницей «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2016/2017.
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