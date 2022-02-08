Кершоу: посмотрите ещё раз выступление Легкова в Сочи. Боже мой, что это было

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу вспомнил выступления российских лыжников на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

«Я был в Сочи и видел подавляющее преимущество российских лыжников. Когда смотрел на это, думал тогда: «Боже правый». Особенно третий этап эстафеты (на нём был Александр Легков. – Прим. «Чемпионата») — посмотрите его ещё раз. Боже мой, что это было. Но что касается выступления Большунова в Пекине, Александр был идеально подготовлен, а его единственные соперники, норвежцы, — нет. У норвежцев был ужасный день, и на это есть ряд причин», — сказал Кершоу в эфире подкаста FasterSkier.

Напомним, в лыжном марафоне Сочи-2014 пьедестал оказался полностью российским. Победу одержал Легков, второе и третье места достались Максиму Вылегжанину и Илье Черноусову. Однако 1 и 9 ноября 2017 года было объявлено, что Легков и Вылегжанин нарушили антидопинговые правила и были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх, а также лишены всех медалей Сочи. 1 февраля 2018 года решением Спортивного арбитражного суда лыжники были оправданы, решение о дисквалификации отменено, а медали были возвращены.

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