Анаис Шевалье-Буше: я уже выполнила план на Олимпиаду и теперь могу выступать свободно

Французская биатлонистка Анаис Шевалье-Буше, завоевавшая серебряную медаль в индивидуальной гонке на 15 км на зимней Олимпиаде в Пекине, прокомментировала свой высокий результат.

«Я была недовольна своим выступлением в смешанной эстафете, но теперь радуюсь личной олимпийской медали! Сегодня я была очень спокойна и расслаблена. А когда я в таком состоянии, то всё выходит хорошо — могу здорово стрелять и показывать достаточно высокую скорость на трассе. Я провела свою гонку так, как планировала, и очень рада, что всё сработало. На Олимпиаду я приехала с целью заработать командную и личную медали. Прошло две гонки, а я уже выполнила план и сбросила с себя груз ответственности. Теперь могу выступать свободно, это прекрасно!» — сказала Шевалье-Буше в интервью IBU.

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