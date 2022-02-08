Анаис Шевалье-Буше: я уже выполнила план на Олимпиаду и теперь могу выступать свободно

Французская биатлонистка Анаис Шевалье-Буше, завоевавшая серебряную медаль в индивидуальной гонке на 15 км на зимней Олимпиаде в Пекине, прокомментировала свой высокий результат.
«Я была недовольна своим выступлением в смешанной эстафете, но теперь радуюсь личной олимпийской медали! Сегодня я была очень спокойна и расслаблена. А когда я в таком состоянии, то всё выходит хорошо — могу здорово стрелять и показывать достаточно высокую скорость на трассе. Я провела свою гонку так, как планировала, и очень рада, что всё сработало. На Олимпиаду я приехала с целью заработать командную и личную медали. Прошло две гонки, а я уже выполнила план и сбросила с себя груз ответственности. Теперь могу выступать свободно, это прекрасно!» — сказала Шевалье-Буше в интервью IBU.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 8 февраля 2022
-
01:14
-
01:04
-
00:57
-
00:56
-
00:45
-
00:44
-
00:32
-
00:12
-
00:00
-
00:00
- 7 февраля 2022
-
23:55
-
23:42
-
23:33
-
23:20
-
23:14
-
23:00
-
22:54
-
22:47
-
22:46
-
22:41
-
22:18
-
22:16
-
22:12
-
22:03
-
21:43
-
21:28
-
21:21
-
21:12
-
21:09
-
21:01
-
21:00
-
21:00
-
20:50
-
20:36
-
20:20