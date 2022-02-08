Динара Алимбекова расплакалась после финиша индивидуальной гонки на Олимпиаде-2022

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова оценила своё выступление в индивидуальной гонке на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Алимбекова стала пятой, допустив 1 промах. В случае чистой стрельбы она бы претендовала на золото.
В разговоре с журналистами после финиша Алимбекова не смогла сдержать слёз.
«Сейчас я ничего, кроме расстройства и досады, не испытываю. Не испытываю никаких эмоций. Я замёрзла и устала. Я могла… Думаю, немного поторопилась с тем выстрелом. Все выстрелы делала спокойно, качественно, а именно с выстрелом-промахом немного поторопилась, наверное, потеряла концентрацию», — сказала Алимбекова в эфире телеканала «Беларусь 1».
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