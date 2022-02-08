Анна Сола прокомментировала провальную стрельбу в индивидуальной гонке на ОИ-2022

Победительница этапов Кубка мира белорусская биатлонистка Анна Сола прокомментировала провальное выступление в индивидуальной гонке на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Сола заняла 54-е место, допустив 7 промахов.

Примечательно, что в ранее прошедшей смешанной эстафете Сола зашла на два штрафных круга.

«Физическое состояние хорошее, стрельба пока не получается. Не знаю, в чём причина. Жизнь меня уже научила справляться с любыми трудностями, поэтому… Я не знаю, в чём причина», — приводит слова Солы «Прессбол» со ссылкой на эфир телеканала «Беларусь 1».

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