Анна Сола прокомментировала провальную стрельбу в индивидуальной гонке на ОИ-2022
Поделиться
Победительница этапов Кубка мира белорусская биатлонистка Анна Сола прокомментировала провальное выступление в индивидуальной гонке на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Сола заняла 54-е место, допустив 7 промахов.
Примечательно, что в ранее прошедшей смешанной эстафете Сола зашла на два штрафных круга.
«Физическое состояние хорошее, стрельба пока не получается. Не знаю, в чём причина. Жизнь меня уже научила справляться с любыми трудностями, поэтому… Я не знаю, в чём причина», — приводит слова Солы «Прессбол» со ссылкой на эфир телеканала «Беларусь 1».
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
Комментарии
- 8 февраля 2022
-
01:14
-
01:04
-
00:57
-
00:56
-
00:45
-
00:44
-
00:32
-
00:12
-
00:00
-
00:00
- 7 февраля 2022
-
23:55
-
23:42
-
23:33
-
23:20
-
23:14
-
23:00
-
22:54
-
22:47
-
22:46
-
22:41
-
22:18
-
22:16
-
22:12
-
22:03
-
21:43
-
21:28
-
21:21
-
21:12
-
21:09
-
21:01
-
21:00
-
21:00
-
20:50
-
20:36
-
20:20
Партнерский контент