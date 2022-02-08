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Китайская фристайлистка Эйлин Гу выиграла золото ОИ в дисциплине биг-эйр, Таталина — 10-я

Китайская фристайлистка Эйлин Гу выиграла золото ОИ в дисциплине биг-эйр, Таталина — 10-я
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Китайская фристайлистка Эйлин Гу выиграла золото Олимпийских игр в Пекине (Китай) в дисциплине биг-эйр. Серебряным призёром стала француженка Тесс Ледё. Бронза досталась представительнице Швейцарии Матильде Гремо. Россиянка Анастасия Таталина заняла 10-е место.

Фристайл. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Биг-эйр. Женщины
1. Эйлин Гу (Китай) — 188,25.
2. Тесс Ледё (Франция) — 187,50.
3. Матильда Гремо (Швейцария) — 182,50.
10. Анастасия Таталина (Россия) — 122,50.

Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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Олимпиада 2022. Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 3
08 февраля 2022, вторник. 05:45 МСК
Окончено
1
Эйлин Гу
Китай
188.25
2
Тесс Ледё
Франция
187.50
3
Матильда Гремо
Швейцария
182.50
Комментарии
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