У Логинова шестое время после первой квалификации в гигантском слаломе на ОИ-2022

В Чжанцзякоу (Китай) на стадионе «Снежный парк Гэньтин» состоялся первый этап квалификации в соревнованиях по сноуборду у мужчин в параллельном гигантском слаломе. Россию в этом виде программы представляли Дмитрий Логинов, Виктор Уайлд, Андрей Соболев и Дмитрий Карлагачев.

Лучший результат среди россиян – у Дмитрия Логинова, показавшего шестое время – 40.38 с. Виктор Уайлд также выиграл свой заезд – у него 14-й результат (40.96 с). Соболев завершил заезд со временем 41.39 с – 18-е место, а Карлагачев не показал время, получив дисквалификацию. Впереди у спортсменов ещё одна попытка, а в следующий сегмент пройдут 16 лучших по времени.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.