«На душе ещё горше». Динара Алимбекова рассказала о словах тренера после гонки на ОИ

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова оценила выступление в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине и рассказала о беседе с тренером по стрельбе. Она заняла пятое место, допустив один промах.

«Сейчас пойду общаться с наставниками, но Райни, корректировавший стрельбу, уже сказал: мой злосчастный промах – это досадно не закрывшийся габарит. От чего, естественно, на душе ещё горше.



В принципе, гонка давалась очень тяжело. И это не форма речи, не оправдание – так оно и было. Поэтому чрезвычайно жаль, что шансом я так и не воспользовалась. Но надо собраться и работать дальше.



Фактор перемены погоды сыграл для меня негативную роль? Всё может быть. Я и сама об этом задумывалась на пристрелке, когда ветер был совсем лёгким. В самой концовке сессии произошёл любопытный эпизод. Я приехала на рубеж и, отработав, услышала замечание Олега Владимировича Рыженкова: «Динара, ветер усилился, а ты не среагировала!» В ответ удивилась: «Это же не ветер! Чуть-чуть только подуло!»



По сравнению с субботней смешанной эстафетой сегодня был штиль, и сразу стало понятно, что промахов случится немного, и, значит, за каждым собственным выстрелом нужно следить с особенной тщательностью. Но вот, получается, не уследила. Не всё получается, как хотелось бы», — приводятся слова Алимбековой в телеграм-канале «Референт Рая».

Победительницей гонки стала немка Денизе Херрман.

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