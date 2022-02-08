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Надыршина и Смоленцова прошли в 1/8 финала в гигантском слаломе на ОИ-2022

Надыршина и Смоленцова прошли в 1/8 финала в гигантском слаломе на ОИ-2022
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В Чжанцзякоу (Китай) на стадионе «Снежный парк Гэньтин» состоялся второй этап квалификации в соревнованиях по сноуборду у женщин в параллельном гигантском слаломе. Россию в этом виде программы представляли София Надыршина, Полина Смоленцова, Наталья Соболева и Милена Быкова.

По результатам раунда на выбывание в 1/8 финала пробились лишь Надыршина и Смоленцова, а Соболева и Быкова прекратили дальнейшую борьбу.

В первом этапе квалификации лишь София Надыршина выиграла заезд у представительницы Польши Александры Кроль с результатом 42,84 с. Её соотечественницы Смоленцова (43,85 с), Соболева (44,09 с) и Быкова (45,17 с) в своих заездах проиграли. Однако для квалификации учитывается лишь время – в следующий сегмент проходят 16 лучших.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Олимпиада 2022. Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Раунд на выбывание
08 февраля 2022, вторник. 06:34 МСК
Окончено
1
Эстер Ледецка
Чехия
1:23.63
2
Рамона-Терезия Хофмайстер
Германия
1:26.20
3
Цубаки Мики
Япония
1:27.15
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