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Логинов и Уайлд прошли в следующий раунд и будут противостоять друг другу в 1/8 финала

Логинов и Уайлд прошли в следующий раунд и будут противостоять друг другу в 1/8 финала
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В Чжанцзякоу (Китай) на стадионе «Снежный парк Гэньтин» состоялся второй этап квалификации в соревнованиях по сноуборду у мужчин в параллельном гигантском слаломе. Россию в этом виде программы представляли Дмитрий Логинов, Виктор Уайлд и Андрей Соболев.

В следующий этап пробились лишь два из чётырех россиян – это Логинов (1:21.69) и Уайлд (1:22.06). Примечательно, что они показали соответственно восьмой и девятый результат, а значит, будут противостоять друг другу в 1/8 финала.

Соболев (1:22.87) занял 19-е место, а Карлагачев не вышел на старт первого этапа из-за выявленного коронавируса.

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Олимпиада 2022. Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Раунд на выбывание
08 февраля 2022, вторник. 07:01 МСК
Окончено
1
Сан Хо Ли
Южная Корея
1:20.54
2
Беньямин Карл
Австрия
1:21.25
3
Андреас Проммеггер
Австрия
1:21.37
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