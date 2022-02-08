Логинов и Уайлд прошли в следующий раунд и будут противостоять друг другу в 1/8 финала

В Чжанцзякоу (Китай) на стадионе «Снежный парк Гэньтин» состоялся второй этап квалификации в соревнованиях по сноуборду у мужчин в параллельном гигантском слаломе. Россию в этом виде программы представляли Дмитрий Логинов, Виктор Уайлд и Андрей Соболев.

В следующий этап пробились лишь два из чётырех россиян – это Логинов (1:21.69) и Уайлд (1:22.06). Примечательно, что они показали соответственно восьмой и девятый результат, а значит, будут противостоять друг другу в 1/8 финала.

Соболев (1:22.87) занял 19-е место, а Карлагачев не вышел на старт первого этапа из-за выявленного коронавируса.

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