Нэйтан Чен с мировым рекордом выиграл короткую программу на ОИ, Семененко — седьмой

Американский фигурист Нэйтан Чен одержал победу в короткой программе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Спортсмен показал результат 113,97 балла, это новый мировой рекорд. Следом расположились японцы Юма Кагияма и Сёма Уно, заработавшие 108,12 и 105,90 балла соответственно.
Россияне в первую тройку не попали. Лучшим представителем России стал Евгений Семененко, который с результатом 95,76 балла занял седьмое место. Марк Кондратюк заработал 86,11 балла и стал 15-м, Андрей Мозалёв с результатом 77,05 балла стал 23-м.
Олимпиада-2022. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа
1. Нэйтан Чен (США) — 113,97.
2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12.
3. Сёма Уно (Япония) — 105,90...
7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76…
15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11…
23. Андрей Мозалёв (Россия) — 77,05.
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