Алексей Мишин рассказал о своих словах Евгению Семененко после короткой программы на ОИ
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Заслуженный тренер России Алексей Мишин поведал о словах, которые он сказал своему подопечному Евгению Семененко после проката в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Российский фигурист чисто выполнил программу и получил 95,76 балла.
«Сказал Жене после проката, что можно кататься лучше. Он — молодец!» — сообщил Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Семененко стал лучшим среди россиян в короткой программе, заняв седьмое место. Первое место с мировым рекордом занял американец Нэйтан Чен. Произвольную программу фигуристы покажут 10 февраля.
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