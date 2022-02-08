Сноубордистки Надыршина и Смоленцова не вышли в 1/4 финала в гигантском слаломе на ОИ

Российская сноубордистка София Надыршина не смогла пробиться в четвертьфинал соревнований в параллельном гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). В первом заезде в 1/8 финала она проиграла представительнице Нидерландов Мишель Деккер 0,03 секунды.

Россиянка Полина Смоленцова уступила Александре Кроль из Польши (+0,16) и также завершила борьбу за медали.

Сборная России пока завоевала на Олимпиаде в Пекине 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Всего на Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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