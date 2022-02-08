Бестемьянова: никогда не видела, чтобы Чен так катался. Превзошёл самого себя

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова выразила восхищение прокатом американского фигуриста Нэйтана Чена в короткой программе одиночных соревнований у мужчин на Олимпийских играх в Пекине.

«Хочу выразить своё восхищение Нэйтаном Ченом, который победил, который сделал сегодня какое-то фантастическое усилие над всеми обстоятельствами. Все бесконечно говорили о том, как он выступил в Пхёнчхане в короткой программе, сможет ли он преодолеть это в себе. А он не просто преодолел, он просто встал и сверху посмотрел на всё это.

Роскошно катался. Никогда в жизни не видела, чтобы Чен так катался. Он классный спортсмен, прекрасный и удивительный фигурист, но сегодня он превзошёл самого себя.

Японцы молодцы. Очень расстроена здесь за Ханю. К сожалению, вместо четверного сальхова он, считай, одинарный сделал», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.