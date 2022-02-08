Бестемьянова: Мозалёв развалился. Слава богу, что хоть в произвольную попал

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила выступление российского фигуриста Андрея Мозалёва в короткой программе одиночных соревнований у мужчин на Олимпийских играх в Пекине.

«Мозалёв просто развалился. Слава богу, что хоть в произвольную попал. Но мы помним, на каком месте в Пхёнчхане в короткой был Чен и как он поднялся на четвёртое вроде место. Так что у Мозалёва тоже есть возможность подняться хотя бы в десятку. Есть такая возможность, если он гениально откатает в произвольной. А он умеет.

Так что желаем ребятам нашим откатать свои лучшие программы и занять достойные места, чтобы принести очки команде», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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