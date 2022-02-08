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Елена Вяльбе назвала благоразумным решение Александра Большунова не бежать спринт на ОИ

Елена Вяльбе назвала благоразумным решение Александра Большунова не бежать спринт на ОИ
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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала то, что лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов пропустит спринт на Олимпиаде-2022 в Пекине. Спринт состоится сегодня, 8 февраля.

«Решил сам Саша пропустить спринт, чему я безмерно рада. Самое главное — подготовиться к следующей гонке. Саша прекрасно понимает, что это не совсем его коронка. Зачем себя надрывать? Да, ему нелегко далось это решение, но оно очень благоразумное», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в скиатлоне на Олимпиаде-2022 Большунов более чем на минуту оторвался от ближайшего преследователя, которым стал его соотечественник Денис Спицов.

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