Елена Вяльбе назвала благоразумным решение Александра Большунова не бежать спринт на ОИ

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала то, что лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов пропустит спринт на Олимпиаде-2022 в Пекине. Спринт состоится сегодня, 8 февраля.

«Решил сам Саша пропустить спринт, чему я безмерно рада. Самое главное — подготовиться к следующей гонке. Саша прекрасно понимает, что это не совсем его коронка. Зачем себя надрывать? Да, ему нелегко далось это решение, но оно очень благоразумное», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в скиатлоне на Олимпиаде-2022 Большунов более чем на минуту оторвался от ближайшего преследователя, которым стал его соотечественник Денис Спицов.

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