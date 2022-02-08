Вяльбе назвала состав сборной России на мужскую разделку на ОИ. Спицов пропустит гонку

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала состав национальной команды на мужскую гонку с раздельным стартом на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Мужская гонка на 15 км классическим стилем состоится 11 февраля.

«Мужскую разделку побегут Червоткин, Большунов, Якимушкин и Семиков. Спицов пропустит эти 15 километров», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

6 февраля Александр Большунов стал победителем скиатлона на Олимпиаде в Пекине. Российский спортсмен более чем на минуту опередил ближайшего преследователя. Второе место занял ещё один россиянин Денис Спицов. Третьим стал финн Ийво Нисканен.

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