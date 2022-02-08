Уайлд победил Логинова в 1/8 финала в параллельном гигантском слаломе на ОИ-2022
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Российский сноубордист Виктор Уайлд победил соотечественника Дмитрия Логинова в 1/8 финала в параллельном гигантском слаломе на ОИ-2022. Логинов не финишировал в заезде — Уайлд вышел в четвертьфинал.
Ранее в четвертьфинал пробились представитель Словении Тим Мастняк и поляк Оскар Квятковский. Остальные участники станут известны позднее.
В настоящий момент сборная России занимает третье место в неофициальном медальном зачёте зимней Олимпиады – 2022 в Пекине (Китай). На счету россиян две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Лидирует Китай (3-2-0, второе место занимает Швеция (3-0-0).
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