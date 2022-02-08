Надыршина: нет смысла оправдывать себя. Хотелось бы потренироваться и пожить здесь

Российская сноубордистка София Надыршина прокомментировала своё выступление в параллельном гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

В первом заезде в 1/8 финала она проиграла представительнице Нидерландов Мишель Деккер 0,03 секунды и не смогла выйти в четвертьфинал.

«Сейчас нет смысла оправдывать себя. Конечно, хотелось бы потренироваться и пожить здесь, посмотреть трассы. У ребят перед стартами был свободный день покататься на трассе, а я первый раз на этом склоне. Но как получилось, так получилось», — сказала Надыршина в эфире «Матч ТВ».

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