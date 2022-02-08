Сборная Швеции завоевала бронзу Олимпиады в турнире по кёрлингу в миксте

Сборная Швеции в составе Альмиды де Валь и Оскара Эрикссона завоевала бронзу зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) в соревнованиях по кёрлингу в миксте. В противостоянии за третье место они обыграли представителей Великобритании Дженнифер Доддс и Брюса Моуэта со счётом 9:3 (0:1, 4:0, 3:0, 1:0, 1:0, 0:2).

В финале встретятся сборные Италии и Норвегии. Начало встречи запланировано на 15:05. Сборная России в миксте на Олимпиаде не выступала.



Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Олимпийские игры — 2022 завершатся 20 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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