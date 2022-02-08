Мировой рекорд Нэйтана Чена в короткой программе фигурного катания. Видео

Американский фигурист Нэйтан Чен установил новый мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. За свой прокат он получил 113,97 балла. Предлагаем вашему вниманию его выступление.

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Предыдущий рекорд был установлен двукратным олимпийским чемпионом японцем Юдзуру Ханю на чемпионате четырёх континентов в 2020 году (111,82). Ханю допустил ошибки в короткой программе на Олимпиаде в Пекине и получил оценку 95,15 балла, не войдя в первую пятёрку.

Произвольную программу фигуристы покажут 10 февраля.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа

1. Нэйтан Чен (США) — 113,97.

2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12.

3. Сёма Уно (Япония) — 105,90…

5. Морис Квителашвили (Грузия) — 97,98…

7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76…

15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11…

23. Андрей Мозалёв (Россия) — 77,05.



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