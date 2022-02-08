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Мировой рекорд Нэйтана Чена в короткой программе фигурного катания. Видео

Мировой рекорд Нэйтана Чена в короткой программе фигурного катания. Видео
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Американский фигурист Нэйтан Чен установил новый мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. За свой прокат он получил 113,97 балла. Предлагаем вашему вниманию его выступление.

Права на видео принадлежат ООО «Телеспорт Медиа». Посмотреть видео можно на сайте «Telesport».

Предыдущий рекорд был установлен двукратным олимпийским чемпионом японцем Юдзуру Ханю на чемпионате четырёх континентов в 2020 году (111,82). Ханю допустил ошибки в короткой программе на Олимпиаде в Пекине и получил оценку 95,15 балла, не войдя в первую пятёрку.

Произвольную программу фигуристы покажут 10 февраля.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа
1. Нэйтан Чен (США) — 113,97.
2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12.
3. Сёма Уно (Япония) — 105,90…
5. Морис Квителашвили (Грузия) — 97,98…
7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76…
15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11…
23. Андрей Мозалёв (Россия) — 77,05.

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