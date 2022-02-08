Австриец Беньямин Карл завоевал золото в параллельном гигантском слаломе на ОИ-2022

Австрийский сноубордист Беньямин Карл завоевал золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В финале он победил представителя Словении Тима Мастнака, опередив его на 0,82 секунды.

Ранее бронзовую медаль в этом виде программы завоевал российский сноубордист Виктор Уайлд. Это уже третья медаль Уайлда на Олимпиадах. В Сочи-2014 Виктор стал двукратным олимпийским чемпионом. Напомним, в решающем заезде соперником Уайлда был итальянец Роланд Фишналлер, который не финишировал. В полуфинале Виктор Уайлд проиграл представителю Словении Тиму Мастнаку, в четвертьфинале победил представителя Кореи Сан Хо Ли, а в 1/8 финала – соотечественника Дмитрия Логинова.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.